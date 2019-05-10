Hollanda'da bir Türk polislere yardım ederek hayat kurtardı

ARNHEM (AA) - Hollanda'da bir Türk, köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmaya çalışan polislere yardım ederek hayat kurtardı.

Hollanda'nın Arnhem kentinde yaşayan Trabzonlu 31 yaşındaki Ümit Şenyer, pazar günü scooter'ıyla eve giderken bir köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmaya çalışan iki polisin yardım çağrısına koştu.

Hiç düşünmeden polislere yardım eden Şenyer, intihar girişiminde bulunan Hollandalının kurtarılmasına destek verdi.

Arnhem Polis Teşkilatı, Hollandalının hayatını kurtarmaya yardım eden Şenyer'e teşekkür ederek evine, üzerinde "Geçen pazar günü yaptığın yardım için sana teşekkür ediyoruz. Yaptığın yardıma büyük değer veriyoruz. Bir dahaki sefere yine senin desteğini umut ediyoruz." yazılı meyve paketi gönderdi.

Şenyer, AA muhabirine, eve giderken köprünün ortasında insanların bir yere toplandığını ve polisin bir kişi ile köprü kenarında uğraştığını görünce durduğunu ve yardıma koştuğunu anlattı.

Daha sonra bir kişinin intihar girişiminde bulunduğunu fark ettiğini aktaran Şenyer, "Polislerin zorlandığını görünce scooteri yere attım polislere yardım etmeye koştum. Kişiyi kurtarmamız 10 saniye sürdü ama bana bir saat gibi geldi." dedi.

Şenyer, olaydan çok etkilendiğini belirterek, "Olay yerinden direkt eve gittim fakat olayın etkisini atamadığım için yolda iki kez sıkıntı yaşadım. Eve varınca soğuk bir duş aldıktan sonra kendime gelebildim." ifadesini kullandı.

Geçen yıl ağustos ayında doğan ikiz çocuklarına "Bordo" ve "Mavi" ismini veren Şenyer, Türkiye ve Hollanda basınında büyük ilgi görmüştü.

