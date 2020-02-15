Hollanda'da bombalı mektuplarla ilgili ilk ipucu elde edildi, ihbarda bulunanlara 15 bin euro ödül verilecek

Delft kentindeki hediyelik eşya mağazalarını yakın takibe alan polis, son günlerde hediyelik eşya almadan sadece bu kağıt torbaları isteyen ya da dikkat çekici boyutta sipariş veren müşterileri araştırıyor.

Yapılan ataştırma sonunda, patlayıcıların, üzerinde Delft kentine ait manzaraların yer aldığı kağıt torbalara yerleştirildiği belirlendi. Hollanda polisi, bu torbaların izini sürdü.

Polis, bir çoğu patlamayan bombalı zarflarla ilgili, üretildiği ve satıldığı yerler, kullanılan kağıdın türü gibi ayrıntıları inceledi.

Son olarak Amsterdam'daki ING ve ABN Amro bankaları ile Kerkrade'deki Ricoh şirketinde meydana gelen patlamaların ardından, Hollanda polisi, bombalı zarflarla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Hollanda'da geçen aydan bu yana birçok şirkete gönderilen bombalı mektuplarla ilgili ilgili ilk ipucu elde edildi.

Amsterdam Emniyet Müdürü Olşver Dutilh, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamda, patlayıcıların konduğu kağıt torbaların nerede satıldığının belirlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Dutilh, bu ilk ciddi ipucundan yola çıkarak, zanlı ya da zanlılara ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı da, bombalı zarfları gönderen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaklara 15 bin euro ikramiye verileceğini açıkladı.

Ocak ayından bu yana altısı Amsterdam'da olmak üzere, Rotterdam, Utrecht, Maastricht ve Kerkrade kentlerindeki çok sayıda şirkete bombalı mektuplar gönderildi.