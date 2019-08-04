Buna göre, "sivil müdahale" olasılığına karşı burkalı kadınların yanında bulunmak için sosyal medya üzerinden "boerkabuddies" etiketiyle lokasyon belirtilerek başvuru yapılabiliyor.

Ülkede Algemeen Dagblad (AD) gazetesinde bu hafta, Hollanda Ceza Kanunu'nun, "halkın, bir kişinin suç işlediğine şahit olması durumunda fiziki müdahalede bulunabileceğini" öngören 53. maddenin burka yasağı kapsamında da değerlendirilebileceği haberinin yayımlanması üzerine burkalı kadınları korumak için eylem başlatıldı.

Aşırı sağ gruplar tarafından aldığı tehditlerden dolayı soyadını vermek istemeyen "boerkabuddies" eylemini başlatan Sefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemi başlatma nedeninin AD gazetesinin burka yasağının yürürlüğe girmesinden bir gün önce yaptığı haber olduğunu söyledi.

Sefa, "İlk defa bir gazete bir yasakla ilgili halkın 'sivil müdahale' hakkına sahip olduğu haberini yayımladı. Bu çok tuhaf bir haber çünkü halkı burkalı kadınlara saldırmayı teşvik ediyor. Bu şekilde halk birbirine karşı düşürülmek isteniyor." dedi.

Ülkede geçen ay yürürlüğe giren bisiklet üzerinde telefon kullanma yasağını hatırlatan Sefa, "Bunun trafikte tehlike oluşturmasına rağmen yasak öncesi hiçbir gazetede halkın 'sivil müdahale' hakkı olduğu haberi yayımlanmadı fakat hiç kimseye tehlike oluşturmayan burkalı kadınlara yönelik böyle bir haber yapılması çok düşündürücü." ifadesini kullandı.

Sefa, gazetenin yaptığı haberden sonra sosyal medya üzerinden çok sayıda ırkçının burkalı kadınlara saldırmak için yasanın yürürlüğe girmesini beklediğini ve "Müslüman kadınları yakacağız" gibi tehdit içeren kötü niyetli ve ürkütücü mesajlar paylaştığını dile getirdi.