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Hollanda’da, burka ve peçe giyilmesi yasaklanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Hollanda’da, burka ve peçe gibi kıyafetlerin giyilmesi Temmuz’dan itibaren artık yasaklanacak.Hollanda’da burka yasağı 1 ay gecikmeli olarak Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Hollanda’da, burka ve peçe gibi kıyafetlerin giyilmesi Temmuz’dan itibaren artık yasaklanacak.
Hollanda’da burka yasağı 1 ay gecikmeli olarak Temmuz’da yürürlüğe girecek. Hollanda İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, 1 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek olan burka yasağının 1 ay erteleme ile Temmuz ayında yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Hollanda Senato Meclis tarafından geçtiğimiz yıl kabul edilen, kamusal alanda yüzü tamamen kapatan ve sadece gözleri açıkta bırakan kıyafetlerin yasaklanmasına ilişkin yasanın başlangıç tarihi belirlendi. Hollanda’da uzun yıllar askıya alınan burka yasağının, eğitim yılı içinde olması dolayısıyla bir ay erteleme ile temmuz ayından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Yasak, toplumun genelini kapsamayacak. Sadece eğitim kurumları, toplu taşıma, hastaneler, bakım evleri ve devlet dairelerinde geçerli olacak. Burka yasağının nasıl uygulanacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, ülkede onaylanan burka yasağını başkentte uygulamayı düşünmediğini açıklamıştı.
Burka ve peçe, hafif suçlar kapsamında değerlendirilecek. Yasağın geçerli olduğu alanlarda yüzünü açmayanlar için polis çağrılabilecek. Yasayı ihlal edenler, 400 avro para cezasına çarptırılacak.

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