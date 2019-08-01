Hollanda'da burka yasağı yürürlükte

LAHEY (AA) - Hollanda'da geçen yıl onaylanan burka yasağı yürürlüğe girdi.

Hollanda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren, kişilerin, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yasağın geçerli olduğu söz konusu yerlerde çalışanların, burkalı kadınların yüzünü açmasını veya binayı terk etmesini isteyebileceği, buna uyulmadığı takdirde ise polisin devreye girebileceği ve kişinin ceza alma riski olduğu belirtildi.

Yasağın, yüzünü işi nedeniyle kapatmak zorunda kalan kişileri, uzun süre hastanede kalan hasta ve onun ziyaretçileri ile eğlence ve kültürel etkinliklerde kullanılan maskeli giysileri kapsamadığı kaydedildi.

Hollanda'da yaklaşık 150 burkalı kadın olduğu tahmin ediliyor.

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Hollanda basınında çıkan haberlerde ise burka yasağına uymayanların en az 150 avro para cezasına çarptırılacağı belirtildi.