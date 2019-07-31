ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Müslümanlar, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek burka yasağı kapsamında sivil halkın yasağa uymayanlara fiziki müdahalede bulunabileceğini yazan gazeteye tepki gösterdi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblad (AD), burka yasağına ilişkin haberinde, halkın, burkalı bir kadından rahatsız olması halinde sözlü ve fiziki müdahale hakkına sahip olduğunu yazdı.

Gazete bu hakkın, Hollanda Ceza Kanunu'nun, "sivil halkın, bir kişinin suç işlediğine şahit olması durumunda fiziki müdahalede bulunabileceğini" öngören 53. maddesi kapsamına girdiğini ve burka yasağının da bu kapsamda değerlendirileceğini ileri sürdü.

Ülkede başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda kişi, sosyal medyadan, bu madde doğrultusunda sivillerin müdahale hakkından ve gazetenin haberiyle adeta Müslümanları hedef göstermesinden rahatsız olduklarını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, gazeteyi, böyle bir haber yaparak kişileri şiddete teşvik etmek ve İslam karşıtlarına yol göstermekle suçladı.

- "İslam düşmanları burkalı kadınlara müdahalede bulunabilecek"