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Hollanda'da cami kundaklayan zanlının temyiz başvurusu reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

Hollanda'da cami kundaklayan zanlının temyiz başvurusu reddedildi

LAHEY (AA) - Hollanda'da Yargıtay, 3 yıl önce çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklamaktan dolayı ceza alan zanlılardan birinin temyiz başvurusunu reddetti.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, camiye molotofkokteyli atan 5 zanlıdan birinin avukatının yeni bir dosya sunmaması nedeniyle temyiz başvurusunun reddedildiği, açıklamada, temyiz başvurusunda bulunan diğer iki kişiyle ilgili kararın ise 12 Mart'ta verileceği ifade edildi.

- Hollanda'da camiye yapılan "terör saldırısı"

Hollanda'nın Enschede kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir cami, 3 yıl önce içeride insanların da bulunduğu anda molotofkokteyli atılarak kundaklanmıştı. Kundaklanma sonucu camide hasar oluşmuştu.

Hollanda mahkemesi, ülkede ilk defa camiye yapılan bir saldırıyı "terör saldırısı" olarak kabul etmiş ve olayla ilgili yakalanan 5 kişi hakkında 4 yıl hapis kararı vermişti.

Hollanda'da Arnhem-Leeuwarden Yüksek Mahkemesi, geçen yıl, kundaklamanın daha önce verilen karardaki gibi "terör saldırısı" kapsamına girdiğini ancak saldırıda insan hayatı tehlikesi olmadığını gerekçe göstererek ceza indirimine karar verildiğini belirtmişti.

Mahkemece, 2016'da 4 yıl hapse mahkum edilen 4 zanlıdan ikisinin cezası 3 yıla, diğer ikisinin ise 2,5 yıla indirilmişti. Başka bir mahkemede 4 yıl ceza alan beşinci zanlının ise yüksek mahkemeye başvurmadığı kaydedilmişti.

Yüksek Mahkemenin kararından sonra zanlılardan üçü Hollanda Yargıtayına temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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cami Hollanda kundaklama molotof kokteyli terör saldırısı Yargıtay

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