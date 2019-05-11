UTRECHT (AA) - Hollanda’nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından düzenlenen sokak iftarına yaklaşık bin 400 kişi katıldı.

İftar programına, Hollandalı semt sakinleri ve aileleri ile Denk Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, Utrecht Polis Teşkilatı, savcılık, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de iştirak etti.

Dışarıda okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide topluca akşam namazı kıldı.

Yoğun ilgi gören sokak iftarı, cumartesi günü tekrar düzenlenecek.