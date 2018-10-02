ENSCHEDE (AA) - Hollanda'nın Enschede kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği caminin önünde gösteri düzenledi.

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteride İslam karşıtı film izletildi ve İslam'a hakaret eden konuşmalar yapıldı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteriye yakın bölgede Anti-Faşişt Eylem (AFA) isimli sivil toplum hareketinden bir grup da karşıt gösteri düzenledi.

Grup, "Irkçılık çözüm değil" yazılı pankart açarak, "Sesli söyle, açık söyle, herkesi kabul ediyoruz burada" sloganı attı.

AFA hareketinden Victor Lomer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem camiye destek olmak için hem de PEGIDA'ya karşı gösteri için geldiklerini söyledi.

Lomer, "Bence herkese olduğu gibi cami yapmak isteyen bir Müslüman'a da yer var burada. İnsanları etnik kökeni ya da dini ile yargılayıp dışlayamazsın." dedi.

Yöneticileri Hollandalılardan oluşan Filistin İş Grubu Vakfı yöneticisi Jan ter Haar da PEGIDA'nın gösterisinin provokatif olduğunu belirterek, "PEGIDA, aşırı sağcı bir grup ve her seferinde ilgi çekmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.