UTRECHT (AA) - Hollanda'nın Utrecht kentinde İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Fas kökenlilerin gittiği caminin önünde gösteri düzenledi.

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteride İslam karşıtı film izletildi ve İslam'a hakaret eden konuşmalar yapıldı.

Gösteride, caminin etrafındaki geniş alana kapalı ve yüksek barikatlar kurularak alınan yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra çok sayıda polis görev aldı.

Caminin girişinin karşısında yapılan gösteri sonrası PEGIDA hareketi mensuplarının provokatif açıklamalarına kapalı alanın dışında barikatların arkasında tepki gösteren bazı semt sakinleri ile polis arasında kısa süreliğine arbede yaşandı. Polis arbedede 2 kişiyi gözaltına aldı.

Abi Bakir İssidik Cami Vakfı Basın Sözcüsü Jamal Houri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PEGIDA'nın yaptığı eylemler ve açıklamalarla provokatif bir grup olduğunu belirtti.

Houri, "Gösteri olarak seçtikleri alan provokatif olsada biz cami yönetimi ve cemaati olarak onların provokasyonuna gelmeyerek onları tamamen görmezden gelme kararı aldık. Bu onlara verebileceğimiz en iyi karşılıktır. Çünkü verilen ilgi onlara lehine olacaktır." dedi.

