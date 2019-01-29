Hollanda'da cami saldırılarına karşı güvenlik önlemi

Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Numan Yılmaz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır aşırı sağcıların dikkate alınması gerektiğini sürekli savunduklarını ifade ederek, karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) yaklaşık 4 ay önce sunduğu raporda, ülkede aşırı sağcı grupların söylemlerinin giderek daha çok şiddet içerdiği, saldırgan ve kışkırtıcı olduğu, silaha yönelik ilginin arttığına dikkat çekilmiş, bireysel ya da küçük grupların şiddet kullanma olasılığının eskisine göre daha yüksek olduğu vurgulanmıştı.

Verwey Jonker Enstitüsü'nün geçen ay Anne Frank Vakfı adına yaptığı araştırmada da ülkede İslamofobik saldırıların giderek vandalizme dönüştüğüne işaret edilmiş, hasarla sonuçlanan saldırıların oranının 2016 yılında yüzde 11 iken 2017'de yüzde 17,8'e yükseldiği belirtilmişti.

