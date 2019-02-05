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Hollanda'da camilerin güvenliğinden yöneticiler sorumlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 21:31 | Son Güncelleme

Hollanda'da camilerin güvenliğinden yöneticiler sorumlu

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Belediye Başkanı Femke Halsema, camilere olası saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemlerinden ilk etapta yöneticilerin sorumlu olduğunu belirtti.

Halsema, belediye meclisine gönderdiği mektupta, İslami kuruluşlara ve camilere yönelik alınacak önlemlerin yeni bir somut tehdit olasılığı anlamına gelmediğini belirterek, İslami kuruluşların güvenliği ile ilgili kaygıları olduğunu kaydetti.

Mektupta, camilere yönelik tehdit olasılığının insan hayatına karşı saldırı olmadığını, saldırıların "duvar yazısı", "hasar" ve "kundaklama"yı kapsadığını ifade eden Halsema, bu riskleri mümkün olduğunca engellemeye ve binaların dayanaklığını iyileştirmeye yönelik önlemler alınacağını aktardı.

Halsema, belediyenin, İslami kuruluşlara ait binaların eksiklerini yöneticilere bildireceğini ve "cam kırılmasına karşı folyo" gibi önlemlerin alınması gerektiğine yönelik danışmanlık yapacağını bildirerek, ilk olarak kaliteli kapı kilidi ve ışıklandırma gibi temel güvenlik unsurlarının tam olması gerektiğini vurguladı.

Camiler için 2017'de tanınan "tehdit altında olan kuruluşlara sübvansiyon" hakkından yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Halsema, ilerleyen zamanda cami yöneticileri ve cemaate yönelik profesyonel güvenlik dersi sunulacağını aktardı.

Halsema yaklaşık iki hafta önce belediye meclisine gönderdiği mektupta, başkentte İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını kaydetmişti.

Hollanda'da Müslümanlar geçen hafta, ırkçılar ve terör örgütü PKK yandaşlarının İslami kuruluşlar ve camilere yaptığı saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin bütün ülkedeki camilerde artırılmasını talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Camiler Güvenlik Hollanda İslamofobik saldırı

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