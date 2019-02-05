Hollanda'da camilerin güvenliğinden yöneticiler sorumlu

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Belediye Başkanı Femke Halsema, camilere olası saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemlerinden ilk etapta yöneticilerin sorumlu olduğunu belirtti.

Halsema, belediye meclisine gönderdiği mektupta, İslami kuruluşlara ve camilere yönelik alınacak önlemlerin yeni bir somut tehdit olasılığı anlamına gelmediğini belirterek, İslami kuruluşların güvenliği ile ilgili kaygıları olduğunu kaydetti.

Mektupta, camilere yönelik tehdit olasılığının insan hayatına karşı saldırı olmadığını, saldırıların "duvar yazısı", "hasar" ve "kundaklama"yı kapsadığını ifade eden Halsema, bu riskleri mümkün olduğunca engellemeye ve binaların dayanaklığını iyileştirmeye yönelik önlemler alınacağını aktardı.

Halsema, belediyenin, İslami kuruluşlara ait binaların eksiklerini yöneticilere bildireceğini ve "cam kırılmasına karşı folyo" gibi önlemlerin alınması gerektiğine yönelik danışmanlık yapacağını bildirerek, ilk olarak kaliteli kapı kilidi ve ışıklandırma gibi temel güvenlik unsurlarının tam olması gerektiğini vurguladı.