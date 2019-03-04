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Hollanda'da camiye İslamofobik saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

Hollanda'da camiye İslamofobik saldırıya kınama

UTRECHT (AA) - Hollanda'da Fas Camileri Konseyi (RMMN) ve Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH), Lahey kentindeki pazar günü As Soennah Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

RMMN'den yapılan yazılı açıklamada, saldırının Müslümanlara karşı hakaret olduğu belirtilerek, Hollanda hükümeti ve başbakanının güçlü bir mesajla saldırıyı kınaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın amacının, medyanın ilgisini çekerek, Müslümanlara ve camilere karşı nefretin ve şiddet eylemlerinin meşrulaştırma olduğu kaydedildi.

Bu tür saldırıların ülkede topluluklar arasındaki ayrıştırmaya büyük katkı sağlayacağının altı çizilen açıklamada, saldırının "iğrenç" ve "acı verici" olmasına rağmen ülkede yaşayan Müslümanların provokasyona gelmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, PEGIDA'nın yaptığı eylem terör saldırılarına benzetilerek, "Bunlar da aynı terör saldırılarını yapanlar gibi bazı kışkırtıcı eylemler ve liderlerden ilham alıyorlar." değerlendirmesinde bulunuldu.

SIORH'tan yapılan yazılı açıklamada ise camiye yapılan saldırının "seviyesizce" işlenmiş bir suç olduğu belirtildi.

Müslümanlara karşı defalarca işlenmiş saldırılardan bir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkililerden özellikle de Lahey Belediye Başkanı'ndan bu iğrenç saldırıya karşı açık ve net bir şekilde tavır sergilemelerini talep ediyoruz. Müslümanların daha iyi korunması ve zanlıların bulunup cezalandırılması için hükümetin bütün imkanları kullanması çağrısında bulunuyoruz. Hükümet bunu yaparak ülkede Müslüman düşmanlığına tolerans tanınmadığını ve cezalandırılacağını göstermiş olacaktır."

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup dün, Lahey kentindeki Faslıların gittiği As Soennah Camisi'nin giriş kapısına Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket asmıştı.

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