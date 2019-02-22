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Hollanda’da camiye saldıranların temyiz başvurusuna ret

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

Hollanda’da Yargıtay, 2016 yılında camiye molotof ile saldıranların temyiz başvurusunu reddetti.Hollanda’da ilk kez camiye saldırdıkları için terör kapsamında yargılanan 5 kişi Almelo şehrindeki mahkemenin verdiği cezaya itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

Hollanda’da Yargıtay, 2016 yılında camiye molotof ile saldıranların temyiz başvurusunu reddetti.
Hollanda’da ilk kez camiye saldırdıkları için terör kapsamında yargılanan 5 kişi Almelo şehrindeki mahkemenin verdiği cezaya itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu. Ancak Hollanda’daki en büyük Yargıtay, 5 terör zanlısının temyiz başvuruşunu reddetti. Almelo şehrinde saldırganlar terör zanlısı olarak iki kez yargılandı. 5 saldırganın başvurusunun Yargıtay tarafından reddedilmesi Müslüman toplumu arasında memnuniyetle karşılandı.

Hollanda’da ilk kez cami saldırısında bulunanlar terör zanlısı olarak yargılanıyor
Hollanda’da ilk kez bir camiye saldıranlar terör zanlısı olarak yargılanıyor. Saldırganlar Almanya sınırındaki Enschede şehrinde bir Fas camisini 2016’da yakma girişiminde bulunmuştu. Daha önce Almelo şehrinde görülen duruşmada yargıç saldırganların bir terör amacı taşıdıklarını söylemişti. Saldırganlardan 4’ü suçunu kabul etmemiş, 1 tanesi ise camiye saldırdığı için pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Almelo şehrindeki mahkemenin verdiği hapis cezası kararına itiraz eden 3 terör zanlısı temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ancak Yargıtay ise 3 ‘terör zanlısının’ temyiz başvuruşunu reddetti.

"Nihai karar 12 Mart’ta açıklanacak"
Almanya sınırında Enschede şehrindeki Fas camisine 2016’da saldırı gerçekleştirildiği dönemde Enschede şehrinde kurulması planlanan sığınmacı yurduna karşı büyük tepki gösterileri düzenleniyordu. Yargı sonuç bildirgesinde, “Sanıklar Enschede ve çevresinde Müslüman toplumunda korkuya sebebiyet vermek, kente sığınmacı kampının gelmesini engellemek istedi. 24 ile 36 yaş arasındaki 5 erkek, Şubat 2016’da Enschede’deki camiye molotof kokteyli atmışlardı. Saldırı sırasında camide 30 kişi vardı. Aralarında çocuklar da vardı" ifadeleri yer aldı. Yargıç bunu da suçu ağırlaştırıcı neden olarak gördü. Hollanda Terörle Savaşım Ulusal Eşgüdümcüsü (NCTV) Dick Schoof, yargı ile ilgili olumlu konuşarak, "Bu yargı, düşünceniz ne olursa olsun, Hollanda’da siyasal amaçlı şiddete hoşgörü olmadığını gösterecek. Nihai karar 12 Mart’ta açıklanacak" dedi.

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