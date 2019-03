Hollanda’da camiye saldırı

Hollanda’nın Lahey şehrindeki As Soennah Camii’nin kapısına Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimize hakaret içeren pankart ve maket bırakıldı. Dernek Başkanı Abdelhamed Taheri, bölgedeki Müslümanların korkmaya başladığını söyledi. Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke ise saldırıyı, “Utanç verici” diyerek kınadı.

Hollanda’da geçtiğimiz günlerde Hazreti Muhammed aleyhisselama hakaret eden bir öğretim görevlisi açığa alınmıştı. Olayın ardından, Lahey’deki As Soennah Camii’nin kapısına Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimize hakaret içeren pankart ve maket bırakıldı. Pankartların sabah namazının kılındığı sırada, kimliği belirsiz kişilerce bırakıldığı öğrenildi. As Soennah Camii Yönetim Kurulu Başkanı Abdelhamed Taheri, “Bu sadece camimize yapılan saldırı değil, tüm Müslüman dünyasına yapılan bir saldırıdır” değerlendirmesinde bulundu. Taheri, cemaatin pankartları gördükten sonra korktuğunu ve polisi aradığını aktararak, polisin maket ve pankartları kaldırdığını açıkladı. Sabahtan beri birçok Müslümanın camiye gelerek endişelerini kendisine dile getirdiğini söyleyen Taheri, “Camiye daha önce de yapılan saldırıları yetkililere şikayet etmiştik ancak, bu konunun ‘hükümetin önceliğinde olmadığı’ cevabını aldık” ifadesini kullandı.