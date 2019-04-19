KEUKENHOF (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçesi olarak bilinen ve ülke turizminin gözbebeği olarak nitelendirilen Keukenhof, bu yıl misafirlerini "çiçeğin gücü" temasıyla ağırlıyor.

Lisse kentindeki dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olan Keukenhof, bu yıl 70'inci kez kapılarını açtı.

Her sene farklı konseptlerle düzenlenen Keukenhof'un bu yılki teması, "çiçeğin gücü" olarak belirlendi. Çiçeğin gücü, parlak renkler, hippiler, barış ve müzik ile 70'li yılların atmosferini temsil ediyor.

Lalenin hemen hemen her türünün bulunduğu bahçe için hazırlıklar aylarca sürüyor.

Bahçe lalenin ömrünün kısalığı nedeniyle sadece nisan ve mayısta açık kalıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi unvanına sahip, yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki bahçeye, bu yıl çoğunluğu lale olmak üzere 7 milyon çiçek ekildi.

En çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olan bahçede, temaya uygun farklı sergiler ve şovlar da düzenleniyor.

Kraliyet ailesinin büyük destek verdiği bahçeyi, mayıs ortasına kadar yaklaşık 100 ülkeden bir milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.