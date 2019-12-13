HABER

Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 20:12 | Son Güncelleme

Amsterdam'da Dam Meydanı'nda toplanan çiftçiler, yerli malın önemine dikkati çekmek için kurdukları tezgahlarda peynir, patates, sebze, meyve gibi kendi ürettikleri doğal gıdaları Amsterdam halkına ikram etti

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Den Bosch kentinde toplanan yüzlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.

Başkent Amsterdam'da Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, ülkedeki azot oksit emisyon sorunundan kendilerinin sorumlu tutulmasına tepki göstermek amacıyla ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce çiftçi bir araya geldi.

Belediye tarafından sadece 25 traktörün izin verildiği meydandaki gösteride konuşmalar yapıldı. Öte yandan çiftçiler, yerli malın önemine dikkati çekmek için kurdukları tezgahlarda peynir, patates, sebze, meyve gibi kendi ürettikleri doğal gıdaları katılımcılara ve Amsterdam halkına ikram etti.

Protestoya, Overijssel bölgesindeki Sibculo köyünden katılan Everdin Kuibe, AA muhabirine, "Hükümetin azot oksit emisyonlarının azaltılabilmesi için çiftliklerde izin verilen hayvan sayısının yüzde 50 oranında azaltma politikasına karşı 1 Ekim'den beri gösteri yapıyoruz. Bu süreçte bazı taleplerimiz oldu. Bunlar yerine getirilmediği sürece eylem yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Twente kentine bağlı Markelo köyünden gelen Joke Kottelenberg de halkın tükettiği gıdanın çiftçilerce üretildiğini göstermek için gösteri yaptıklarını anlattı.

Hükümet, ülkede azot oksit emisyonlarını azaltmayı planlıyor.

Ülkede yerel basındaki habere göre, Den Bosch kentindeki gösteride 600 çiftçi 400 traktörle eyalet meclis binası önünde toplandı.

Gösteri sonrası traktörlerle Eindhoven Havalimanı'nı işgal etmeye giden bir grup çiftçi, polis tarafından havalimanı girişinde engellendi.

Çiftçilerin bu eyleminden dolayı Eindhoven kenti çevresindeki trafikte aksamalar yaşandı, bazı yolcular uçuşlarına yetişemedi.

Polis daha sonra çiftçilerin havalimanı etrafında bir tur atmasına izin verdi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Başkan Kanar: “İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde”Başkan Kanar: “İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde”
Habibe Çevik - Fatma Akta davası: Cezaevinden izinle çıkıp iki kadını öldüren katil zanlısı hakim karşısına çıktıHabibe Çevik - Fatma Akta davası: Cezaevinden izinle çıkıp iki kadını öldüren katil zanlısı hakim karşısına çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amsterdam azot oksit emisyonlarının azaltılması çiftçi gösteri Hollanda hükümet protesto

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.