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Hollanda'da çiftçilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

Ülkenin farklı kentlerinde binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto için eyalet meclis binaları önünde toplandı - Groningen kentinde çiftçiler, traktörle meclis binasının kapısını kırarak içeri girdi, polisin coplarla müdahalesi sonucu bir kişi yaralandı

LAHEY (AA) - Hollanda'da binlerce çiftçi, hükümetin uyguladığı tarım politikalarını protesto etti.

Lahey de ve ülkenin farklı kentlerinde binlerce çiftçi, tarım politikalarını protesto için eyalet meclis binaları önünde gösteri yaptı.

Yüzlerce traktör ile otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı eyalet meclislerinin önüne gidilmesi, trafikte aksamaların yaşanmasına sebep oldu.

- Çiftçiler Groningen eyalet meclis binasını bastı

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Groningen kentinde çiftçiler, meclis binası kapısını traktörle kırarak binaya girdi.

Polisin coplarla yaptığı müdahalesi sonrası bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Polis ayrıca, meclisin etrafında traktörü atlı polisin üzerine süren çiftçinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Çiftçiler, çarşamba günü, Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Çevre için Ulusal Enstitüsü'nün (RIVM) bulunduğu Bilthoven kentinde toplanıp gösteri yaptıktan sonra Lahey'e geçerek traktörlerle Hollanda Parlamentosu'nun önünde hükümetin tarım politikasını protesto edecek.

Hollanda'nın Lahey kentinde iki hafta önce, ülkenin farklı kentlerinden gelerek Malieveld meydanında toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etmişti.

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