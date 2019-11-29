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Hollanda’da da Bıçaklı Saldırı

29.11.2019 23:35 | Son Güncelleme

İngiltere’de Londra Köprüsü’nde yaşanan bıçaklama olayının ardından benzer bir saldırı daha bu sefer Hollanda’da oldu. Lahey’in en işlek alışveriş caddesinde çok sayıda kişinin bıçaklandığı bildirildi. Polis, olayda 3 kişinin yaralandığını açıkladı

Hollanda’da da Bıçaklı Saldırı

İngiltere’de Londra Köprüsü’nde yaşanan bıçaklama olayının ardından benzer bir saldırı daha bu sefer Hollanda’da oldu. Lahey’in en işlek alışveriş caddesinde çok sayıda kişinin bıçaklandığı bildirildi.

Polis yetkilileri, olayda üç kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine acil müdahale ekipleri geldi.

Lahey polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak 45-50 yaşlarında bir erkek şüphelinin arandığı belirtildi. Kuzey Afrika kökenli olduğu tahmin edilen şüphelinin şal ve gri eşofman giydiği bilgisi verildi.

Saldırı, Kara Cuma nedeniyle alışveriş yerlerinin kalabalık olduğu bir zamanda düzenlendi.

Polis sözcüsü Marije Kuiper AP haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada, bıçaklamanın terör olayı olup olmadığının henüz net olmadığını söyledi.

İngiltere’nin başkentinde de bugün Londra Köprüsü'nde bıçaklama olayı yaşanmıştı. Londra Emniyeti Terörle Mücadele Birimi Komiseri olayı terör saldırısı olarak nitelerken, polis saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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