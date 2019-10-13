Hollanda'da "DEAŞ'lılar dönsün mü" tartışması

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da hükümetin koalisyon ortakları arasında, "DEAŞ'lılar ülkeye dönsün mü dönmesin mi" tartışması yaşanıyor.

Kamu yayın kuruluşu NPO'da bugün yayınlanan Buitenhof adlı tartışma programında, koalisyon ortaklarından Demokrat 66 (D66) Parti milletvekili Sjoerd Sjoersma ile Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Sven Koopmans, "DEAŞ'lılar dönsün mü" tartışmasında fikir ayrılığına düştü.

Programda konuşan Sjoerdsma, Hollanda hükümetinin geç kalmadan seçim yaparak DEAŞ'lıların Hollanda'da yargılanması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Sjoerdsma, "DEAŞ'lıların Avrupa ve Hollanda'ya gizlice gelip terör saldırısı düzenleme olasılığı var. Bunun onları burada yargılayarak önlenmesi lazım. Bu fırsat bizim elimizden kaçacak gibi gözüküyor. Ben DEAŞ'lıların buraya gizlice gelip bir terör saldırısı düzenlemesi olasılığını önlemek için elimden gelen her şeyi yapmak isterim." dedi.

Siyasetçilerin özellikle güvenlikle ilgili önemli sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Sjoersma, "Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, DEAŞ'lıların kaçmasını mı seyredecek yoksa en azından işledikleri suçların cezasını çekmek için Hollanda'da yargılanmasını mı seçecek. Blok, bu ikilemden kurtularak seçimini şimdi yapmalı." ifadesini kullandı.