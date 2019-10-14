Hollanda'da "DEAŞ'lılar dönsün mü" tartışması koalisyonu ikiye böldü

LAHEY (AA) - Hollanda'da koalisyon hükümeti, "DEAŞ'lılar dönsün mü" tartışmasında ikiye bölündü.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yayımlanan haberde, koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hrıstiyan Demokratlar Birliği'nin (CDA), DEAŞ'lıların Suriye’de kalıp orada yargılanmasını istediği, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisi'nin (CU) ise ülkeye getirilip yargılanması taraftarı olduğu belirtildi.

Haberde, CU ve D66 partilerinin, DEAŞ’lıların Suriye'de bulundukları kamplardan kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesi ile ülkeye getirilmesi için hükümetin bir araştırma başlatması konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus'un, haftalık koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin DEAŞ'lıların Suriye’de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu açıkladığı kaydedildi.

Hollanda'dan giden DEAŞ'lılar arasında kaçanlar olduğuna dair ellerinde bilgi olmadığını belirten kaçsalar bile endişeli olmadıklarını, bunun için önlem aldıklarını söylediği ifade edildi. Haberde Grapperhaus'un şu sözlerine yer verildi: