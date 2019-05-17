Hollanda'da Denk Partisi AP seçimlerine hazırlanıyor

Denk Partisinin AP seçimleri liste başı adayı Ayhan Tonca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa vadeli hedeflerinin aşırı sağ grupların ve partilerin yükselişi ile mücadele etmek, uzun vadeli hedeflerinin ise diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Denk Partisi gibi partilerin oluşumunu sağlamak olduğunu söyledi.

İşçi Partisinin (PvdA) entegrasyon politikasına güvenoyu vermediği için partiden ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından 9 Şubat 2015'te kurulan Denk Partisi, ilk defa katılacakları AP seçimleri için 3'ü Türk kökenli 14 aday gösterdi.

Tonca, AB'de dolaylı yönden Hollanda'daki göçmen kökenlilerin hayatını etkileyen kararlar alınıp kanunlar çıkarıldığına dikkati çekerek, "AB'de şu an en önemli konu Avrupa'nın gidişatı. AB kurulurken Avrupa ülkeleri, bunun barış, huzur ve refah için olduğunu söylemişlerdi fakat Avrupa'nın göbeğinde çok üzücü bir olay olan Bosna'da yıllar önce yaşanan dram bu barışı sağlayamadı." dedi.

Bosna Savaşı'nda yaşananların Batı Avrupa'da da tekrarlanmaması için özellikle mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Tonca, "Avrupa'da son yıllarda aşırı sağ gruplar yükselişte ve sağ partiler de bunlardan beslenerek oylarını artırıyor. Bu sadece azınlıklar için değil Avrupa'da birlikte yaşamayı ve Avrupa'yı temelinden tehdit ediyor. AB'de buna karşı mücadele yapılması mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tonca, Denk Partisi olarak AB için kısa ve uzun vadeli hedefleri bulunduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Kısa vadeli hedeflerimizden biri AB'nin güçlü bir dış siyaset yürüterek çifte standart uygulamasından vazgeçmesini sağlamak. Bunu özellikle Türkiye'nin AB'ye üyeliği sürecinde görüyoruz. Sözler verilmiş olduğu halde Türkiye 50 yıldır AB'nin kapısında bekletiliyor. Bu konuda en önemli olan aslında Avrupa'da serbest dolaşım çünkü Türkiye'den AB'ye ticari mallar gelebiliyor ama iş adamlarının kendisi gelemiyor."