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Hollanda'da Denk Partisi Senato seçimleri liste başı adayını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 22:12 | Son Güncelleme

Denk Partisi Senato seçimleri liste başı adayı Selçuk Öztürk: - Artık entegrasyon zamanı değil karşılıklı kabullenme zamanı. Biz birleştirici bir toplum için mücadele ediyoruz. Temsilciler Meclisi'nde olduğu gibi Hollanda Senatosunda da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim" - Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu: - "Denk partisi adına Senatoda bulunmak inanılmaz büyük önem taşıyor. Hollanda siyasetinde Senato adeta bir kilit noktası olarak görülüyor"

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, mayısta yapılacak Senato seçimleri için liste başı adayını açıkladı.

Denk Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda Parlamentosunun bir üst kademesi olarak kabul edilen Hollanda Senatosu seçimleri için liste başı adayının, Temsilciler Meclisi Milletvekili olan Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk olduğunu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, geçmişte Hollanda'ya "misafir işçi" olarak gelenlerin çocukları ve torunlarının artık misafir değil ülkede bütün haklara sahip donanımlı vatandaşlar olduğunu belirtti.

Denk partisinin vermek istediği mesajın da tam bu olduğunun altını çizen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de misafir bir işçinin oğluydum ve işçi olarak fabrikada çalıştım. Daha sonra belediye meclis üyesi ve şimdi mecliste milletvekiliyim. Artık entegrasyon zamanı değil karşılıklı kabullenme zamanı. Biz birleştirici bir toplum için mücadele ediyoruz. Temsilciler Meclisinde olduğu gibi Hollanda Senatosunda da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim."

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da şu değerlendirmede bulundu:

"Denk partisi adına Senatoda bulunmak inanılmaz büyük önem taşıyor. Hollanda siyasetinde Senato adeta bir kilit noktası olarak görülüyor. Bu kilit noktasında bulunmak, ülkenin gidişatına ciddi etki edebilme imkanı anlamına geliyor. Bun nedenle herkesin 20 Mart 2019'da eyalet seçimleri için sandığa gitmesi çok önemli."

- Hedef 3 sandalye

Açıklamada ayrıca, Hollanda Senatosunda 3 sandalye hedefleyen Denk partisinin bütün eyaletlerden seçimlere katılacağı aktarıldı.

Hollanda yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oyları neticesinde belirleniyor.

Senatoda bulunan 75 senatör, Hollanda Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

Ülkede eyalet seçimleri 20 Mart, Senato seçimleri ise 27 Mayıs'ta yapılacak.

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