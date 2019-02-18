Hollanda'da Denk Partisi Senato seçimleri liste başı adayını açıkladı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, mayısta yapılacak Senato seçimleri için liste başı adayını açıkladı.

Denk Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda Parlamentosunun bir üst kademesi olarak kabul edilen Hollanda Senatosu seçimleri için liste başı adayının, Temsilciler Meclisi Milletvekili olan Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk olduğunu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, geçmişte Hollanda'ya "misafir işçi" olarak gelenlerin çocukları ve torunlarının artık misafir değil ülkede bütün haklara sahip donanımlı vatandaşlar olduğunu belirtti.

Denk partisinin vermek istediği mesajın da tam bu olduğunun altını çizen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de misafir bir işçinin oğluydum ve işçi olarak fabrikada çalıştım. Daha sonra belediye meclis üyesi ve şimdi mecliste milletvekiliyim. Artık entegrasyon zamanı değil karşılıklı kabullenme zamanı. Biz birleştirici bir toplum için mücadele ediyoruz. Temsilciler Meclisinde olduğu gibi Hollanda Senatosunda da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim."