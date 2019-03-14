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Hollanda’da Denk Partisi, Türkiye karşıtı milletvekillerini ifşa ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hollanda’da Denk Partisi’nin Türkiye karşıtı Türk kökenli milletvekillerini ifşa etmesi Hollanda Temsilciler Meclisi’ni rahatsız etti.

Hollanda’da Denk Partisi’nin Türkiye karşıtı Türk kökenli milletvekillerini ifşa etmesi Hollanda Temsilciler Meclisi’ni rahatsız etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, "Ülkede yabancıları ve Müslüman toplumun hakkını savunduğumuz için hedef olduk" dedi.
Denk Partisi’nin Türk kökenli Hollandalı milletvekillerinin mecliste ve çeşitli komisyonlardaki Türkiye karşıtı açıklamalarını sosyal medya aracılığıyla ifşa etmesine Temsilciler Meclisi’ndeki partiler tepki gösterdi.
Türk kökenli Hollandalı milletvekilleri, Denk Partisi’nin sosyal medya aracılığıyla kendileri hakkında yaptıkları paylaşımdan rahatsız olduğunu ve bunun son bulması için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Temsilciler Meclisi’nin Fas kökenli Başkanı Khadija Arib de Denk Partisi’nin sosyal medya aracılığıyla Türkiye karşıtlarını ifşa etmesini kınadı.

"Hiçbir milletvekili hakkında asılsız yalan ve iftirada bulunmadık”
Temsilciler Meclisi Milletvekili ve Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, "Temsilciler Meclisi’nde ve komisyonlarda devamlı hedef alınan biziz. AK Parti’nin Hollanda’daki sözcüleri gibi asılsız yalan ve iftiralara maruz kalan biziz. Aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı PVV Partisi hakkında tek söz sarf etmeyenler, eleştirmeyenler Denk Partisi’ni hedef gösteriyor. Ülkede yabancıları ve Müslüman toplumun hakkını savunduğumuz için hedef olduk. Denk Partisi olarak bizler Temsilciler Meclisi ve komisyonlarda kimin ne söylediğini ve kimi savunduğuna dair bilgileri sosyal medya aracılığıyla paylaştık ve devam edeceğiz. Biz hiçbir milletvekili hakkında asılsız yalan ve iftirada bulunmadık" dedi.

Sözde Ermeni soykırımını kabul etmişlerdi
Hollanda Temsilciler Meclisi’nde toplam 7 Türk kökenli milletvekili bulunuyor. Sözde Ermeni soykırım tasarısını da destek veren ve ‘evet’ yönünde oy kullanan Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nden Dilan Yeşilgöz, Yeşil Sol’dan Nevin Özütok ve Zihni Özdil, Sosyalist Parti’den Sadet Karabulut, Cem Laçın’ın, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunduğu iddia ediliyor.
Türkiye karşıtı 5 Türk kökenli milletvekili, Denk Partisi’nin sosyal medya aracılığıyla paylaşımlarını son vermesi için Hollanda Temsilciler Meclisi’nde imza kampanyası başlattı.

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