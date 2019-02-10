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Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 22:07 | Son Güncelleme

Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Hollanda Doğu Türkistan Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı.

"Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganı ile toplanan protestocular, meydanda bulunanlara Uygur halkının sorunlarını anlatan bildiri okundu.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ve Müslümanların bu konuya duyarsız kalmaları eleştirildi.

Doğu Türkistan ve Türk bayrakları taşıyan çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu grup, "Doğu Türkistan için bağımsızlık ve özgürlük" pankartı açıp, "Uygurları yok etmeyi durdur", "Özgür Uygur", "Zulmü durdurun" ve "Çin Uygurları öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyarak, "Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin" sloganları attı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Türkistan Hollanda insan hakları ihlalleri Uygur Türkler

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