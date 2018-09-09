ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde 7-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 41. Dünya Liman Günleri Festivali'ne 380 bin kişi katıldı.
Rotterdam Dünya Liman Festivali Vakfınca organize edilen ve "su festivali" olarak da bilinen etkinlik üç gün sürdü.
Erasmus Köprüsü çevresinde ve Kuzey Denizi'ne bağlanan Nieuwe Maas Nehri'ndeki gösteriler, katılımcıların büyük beğenisini topladı.
Köprü çevresinde çocuk ve yetişkinler için yarışma ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, askeri, kaza ve yangın tatbikatları yapıldı.
Ziyaretçiler, içinde alışveriş merkezi, sinema ve restoran bulunan Avrupa'nın en büyük feribotlarından biri olarak gösterilen "Pride of Rotterdam" ile gezme fırsatı da buldu.
Kentin liman ve denizcilik alanlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı festivalin ikinci günü havai fişek gösterisi de yapıldı.
Festivale 380 bin kişinin katıldığı bildirildi.
- Rotterdam'da üç gün süren festivale 380 bin kişi katıldı
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