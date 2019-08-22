Hollanda'da dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı

Parkta, bisikletlerin yerini unutmamak için bisikletlerin muhafaza edildiği sıralar numaralar ile belirlenirken, bisiklet raflarında da numaralandırma sistemi uygulanıyor.

Araba garajlarında olduğu gibi parkın girişinde ve bisikletlerin muhafaza edildiği sıralarda bulunan elektronik panolar, parktaki boş ve dolu yerleri gösteriyor.

Parka giriş ve çıkışlar, toplu taşıma kartı ya da parktan alınan ödünç kartın okutulmasıyla mümkün oluyor.

Üç katlı olan 350 metre yüksekliğindeki parkın zemin ve sonuncu katlarını bisikletini günlük park edenler, bin 800 bisiklet kapasiteli orta katı ise abone olanlar kullanabiliyor.

Meydanın adını aldığı parkın 2 yıl önce açılan 7 bin 500 bisiklet kapasiteli birinci kısmından sonra bu hafta resmi törenle açılan 5 bin bisiklet kapasiteli ikinci kısmı da hizmete girdi.

Ülkede tren garlarının merkezi sayılan Utrecht Tren Garı'nın yanındaki İstasyon Meydanı'nın altında bulunan "İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı", 12 bin 500 bisiklet kapasitesi ile dünyanın en büyük bisiklet parkı unvanına sahip oldu.

Gece gündüz açık olan ve ilk 24 saat park etmenin ücretsiz olduğu parkta, bisikletin bir günden fazla park edilmesi halinde ikinci günden itibaren her gün için 1,25 avro ödenmesi gerekiyor. Parka abone olanlar ise yıllık 75 avro ödüyor.

İki giriş ve çıkışı olan parkın bir tarafında bulunan Moreelsepark Sokağı'ndan, diğer tarafında bulunan Smakkelaarsveld Sokağı'na geçiş için bisiklet yolu, son katında ise İstasyon Meydanı ile bağlantılı üç merdiven girişi ve çıkışı bulunuyor.

Parkta, geniş gidonlu ve sepetli gibi farklı bisikletler için bulunan özel bölümlerin yanı sıra bisiklet tamiri, bakımı, parça ve aksesuarları için servis noktası ve bisiklet kiralama bölümleri de yer alıyor.

Giriş ve çıkışların çalışanlar tarafından kontrol edildiği parkın güvenliği, kameralarla sağlanıyor.

"Bisikletler diyarı" olarak bilinen 17 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 23 milyon bisiklet ve en işlek bisiklet yolları Utrecht kentinde bulunuyor.

