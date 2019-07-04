Hollanda'da düzensiz göçmenleri kurtaran Alman kaptana destek eylemi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan bir grup, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirdiği için bir süre ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete'ye destek amaçlı gösteri yaptı.

Spui Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, "Denizde hayat kurtarmak bir suç değildir", "Denizde daha fazla insan ölmesin" ve "Hiç kimse yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı, "Salvini utan", "AB, Libya'daki işkence kamplarını finanse etmeyi durdur", "Mülteciler hoş geldiniz" ve "Carola'ya özgürlük" dövizleri taşıdı.

Aktivistlerin konuşma yaptığı eylemde, insan hayatını kurtaran bir kişinin gözaltına alınması nedeniyle İtalyan hükümetine ve gemidekileri yalnız bıraktıkları için Hollanda hükümetine tepki gösterildi.

Hollanda hükümetinin destek olmak yerine işi zorlaştırdığını belirten eylemciler, düzensiz göçmenlere kapıların açık olması ve Rackete gibi kişilerin suçluymuş gibi gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Aşırı sağcı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi sert ifadelerle eleştiren eylemciler, İtalya'ya, evrensel değerlere aykırı bu tutumdan vazgeçmesi ve Sea Watch gemisinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.