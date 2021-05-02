Hollanda'da elektrik kesintisi yüzünden solunum cihazına bağlı 2 Covid hastası öldü

Ölen hastalardan birinin torunu olan Christina Wolters, sosyal medya hesabında, büyük babasının, hastanenin hatası yüzünden öldüğünü savundu. Wolters, elektrik kesintisi sonucu yaşanan arızanın çok geç farkedildiğini belirterek, "O zaman da büyükbabam çoktan ölmüştü" dedi.

Elektrik kesintisi sonucu, hastalara oksijen verilen Optiflow da dahil birçok tıbbi cihazda arıza meydana geldi. Ancak sağlık personeli arızanın hemen farkına varamadı.

Hollanda medyasına göre, üniversite hastanesindeki elektrik kesintisi Perşembe gecesinden Cuma'ya kadar devam etti. Kesinti sırasında acil durum güç kaynağı devreye girmedi.

Ölen 67 yaşındaki hastanın yeğeni, Kizzy Magdelijns da, "Amcam Pazartesi günü hastaneye alındı, 3 gün sonra durumu iyi gitmeye başladı. Doktoru bile, bu kadar çabuk toparlamasına şaşırmıştı ama Cuma günü aniden son aşamada olduğu söylendi. Bu nasıl olabilir" diye konuştu.

Hollandalı hasta yakını, hastane aleyhine ihmal nedeniyle dava açacağını söyledi.

Sağlık bakanlığı müfettişleri, elektrik kesintisi ile ölümler arasında bağ olup olmadığını ve ölümlerin başka bir tıbbi nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.

