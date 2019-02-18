Hollanda’da en başarılı okullar yine İslami okullar

Hollanda’da yapılan araştırma, 2018 senesinde yine İslami eğitim kurumlarının ülkenin en başarılı ilkokulları olduğunu ortaya koydu.

Hollanda’da her yıl yaklaşık 6 bin okul arasında, haber kanalı RTL Nieuws tarafından yapılan araştırmalarda, ilkokul eğitim sistemi farklı yönleri ile araştırılıyor. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı (OCW) ve Eğitim Yürütme Ajansı (DUO) taraflarından belirlenen son ilkokul sınıf sınavı ile seviye tespiti yapılıyor. İslami okullar olarak nitelenen ilkokullar, yapılan araştırmalarda en başarılı ilkokullar olarak öne çıkıyor. 2017 yılında da İslami eğitim kurumları en başarılı okullar olarak öne çıkmıştı.

İslami okullarda, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı olan müfredatın diğer okullarla eşit olduğu, ancak müfredat dışında, öğrencilere güvenli bir ortam sunulduğu ve pedagojik destek sağlandığı belirlendi. İslami eğitim kurumları, İslam kimliğine ve kültürüne bağlı olan ve bu değerlere önem veren eğitim kurumu olarak hareket ediyor. Ülke genelinde bulunan 49 İslami okulda yaklaşık 12 bin öğrenci bulunmakta.

