Hollanda'da eyalet meclisi seçimlerini aşırı sağcı parti kazandı

LAHEY (AA) - Hollanda'da dün yapılan, Senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde ilk sonuçlara göre en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) alırken, hükümet ortakları Senatodaki çoğunluğunu kaybedecek.

Ülkede dün yaklaşık 13 milyon seçmen, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere sandık başına gitti.

Hollanda Ulusal Haber Ajansının (ANP) haberine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisinde iki milletvekili bulunan aşırı sağcı FvD partisi oldu.

Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybedecek.

Sandıkların yüzde 93'ünün açıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, öne çıkan partilerden FvD Partisi 86, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 78, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 74, Yeşil Sol (GL) 61, İşçi Partisi (PvdA) 53, Demokrat 66 (D66) 40, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 41, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 32 üye çıkarırken 105 üye ise diğer partilere dağıldı.