Hollanda'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

LAHEY (AA) - Hollanda'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında gösteri düzenlendi.

Sivil toplum örgütlerinin desteği ile düzenlenen gösteride, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda Filistinli ve aktivist, merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM önünde toplandı.

Eylemciler, UCM Başsavcısı Fatou Bensuda'nın, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar ve 2010'da Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin benzer davalarla ilgili hala soruşturma başlatmamasına tepki gösterdi.

Bensuda'nın, İsrail'in 2014'te binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili yapılan şikayetlerin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala adım atmadığına dikkat çekildi.

"Filistin için Adalet, UCM nerede" ve "İsrail'in suçlarını yargıla" pankartları taşıyan göstericiler, "Teşekkürler Fatou Bensuda, bir şey yapmamaya devam et", "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" dövizleri taşıyarak, "Özgür Filistin", "Filistin için adalet istiyoruz", "Özgür Filistin" ve "İsrail'i yargılamanın zamanı geldi" şeklinde sloganlar attı.