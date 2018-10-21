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Hollanda'da Filistinliler için koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:30 | Son Güncelleme

Geçen yıl ABD'deki maratonda Filistin bayrağıyla koşmak istediği için vize verilmeyen Filistinli atlet Muhammed El Kadı, Amsterdam'daki maratona katıldı - El Kadı: - "Halen var olduğumuzu göstermek, Filistin, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin özgürlüğü ve barışı için Filistin bayrağıyla koştum. Filistin'in her zaman var olacağı ve bir gün özgür kalacağı mesajını vermek için buradayım"

AMSTERDAM (AA) - Filistinli atlet Muhammed El Kadı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da katıldığı maratonda Filistin için koştu.

Geçen yıl ABD'deki bir maratonda Filistin bayrağıyla yarışmak istediği için vize verilmeyen El Kadı, Amsterdam'da binlerce atletin koştuğu geleneksel Amsterdam Maratonu'na katıldı.

Fransa'da yaşayan El Kadı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşmayı sevdiğini ve Filistinlileri desteklemek için maratona katıldığını söyledi.

El Kadı, "Halen var olduğumuzu göstermek, Filistin, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin özgürlüğü ve barışı için Filistin bayrağıyla koştum. Filistin'in her zaman var olacağı ve bir gün özgür kalacağı mesajını vermek için buradayım." dedi.

Hollanda'nın her yerinden Filistin ve farklı kökene sahip insanların kendisini ve Filistin'i desteklemek için maratona geldiğini belirten El Kadı, bu tablodan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Farklı Filistin Grubu Derneği üyeleri de hem El Kadı'ya hem de Filistin'e destek amacıyla maratonu seyretti. Ellerinde Filistin bayrakları olan grup, İsrail zulmüne dikkati çekti.

Maratona Filistin'e destek için gelen soyadını vermek istemeyen Hollandalı Mirjam, El Kadı'nın dünyanın her yerinde Filistin için maratonlarda koştuğuna dikkat çekerek, "Bugün burada çok sayıda kişiyle Muhammed El Kadı ve Filistin'e destek olmak için maratona geldik. Kendisi özgürlük için koşanların takımında, uluslararası maratonlarda Filistin için koşuyor. Amsterdam maratonuna bu dördüncü katılışı." ifadesini kullandı.

- İstanbul'da da koşmuştu

Dünyanın farklı bölgelerindeki maratonlara katılarak yarışı Filistin bayrağıyla tamamlayan atlet Muhammed El Kadı, geçen yıl ekim ayında ABD'nin Chicago kentindeki etkinliğe katılmak istemiş ancak vize başvurusu reddedilmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından İstanbul Maratonu'na davet edilen El Kadı, İstanbul Maratonu'nda Filistin ve Türk bayraklarıyla koşmuştu. El Kadı, maraton öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

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