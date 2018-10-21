Hollanda'da Filistinliler için koştu

AMSTERDAM (AA) - Filistinli atlet Muhammed El Kadı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da katıldığı maratonda Filistin için koştu.

Geçen yıl ABD'deki bir maratonda Filistin bayrağıyla yarışmak istediği için vize verilmeyen El Kadı, Amsterdam'da binlerce atletin koştuğu geleneksel Amsterdam Maratonu'na katıldı.

Fransa'da yaşayan El Kadı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşmayı sevdiğini ve Filistinlileri desteklemek için maratona katıldığını söyledi.

El Kadı, "Halen var olduğumuzu göstermek, Filistin, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin özgürlüğü ve barışı için Filistin bayrağıyla koştum. Filistin'in her zaman var olacağı ve bir gün özgür kalacağı mesajını vermek için buradayım." dedi.

Hollanda'nın her yerinden Filistin ve farklı kökene sahip insanların kendisini ve Filistin'i desteklemek için maratona geldiğini belirten El Kadı, bu tablodan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Farklı Filistin Grubu Derneği üyeleri de hem El Kadı'ya hem de Filistin'e destek amacıyla maratonu seyretti. Ellerinde Filistin bayrakları olan grup, İsrail zulmüne dikkati çekti.