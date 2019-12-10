Hollanda'da Gambiya'nın Uluslararası Adalet Divanında Myanmara karşı açtığı davaya destek

LAHEY (AA) - Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF), Gambiya’nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar’a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya destek verdi.

NIF yöneticileri ve üyeleri, duruşmanın yapıldığı saatte Lahey'de UAD'nin önünde toplandı.

Federasyon adına yapılan basın açıklamasında, Gambiya’nın UAD'de Myanmar devleti aleyhine açtığı davanın desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, özgürce yaşama hakkının vazgeçilmez temel haklardan olduğu vurgulanırken, "Yaklaşık 50 yıldır her türlü hakları gasp edilen ve sistematik bir soykırıma maruz kalan Arakanlı Müslümanların halkının hak ve adalet mücadelesine öncülük eden Gambiya hükümetine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara soykırım, sürgün ve diğer hak ihlallerinin hesabını UAD'de vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Uluslararası toplum, Arakanlı Müslümanların etnik kimliklerini, vatandaşlık ve vatandaşlıktan doğan haklarını acilen teminat altına almalı ve soykırımdan kaçan Arakanlı Müslüman mültecilerin ülkelerine tam bir vatandaş olarak gönüllü ve onurlarını koruyarak geri dönmelerini sağlamalıdır. Aksi takdirde Myanmar hükümetine karşı uluslarası yaptırım uygulanmalıdır. Myanmar yönetiminin, geçmiş yönetimlerin hatalarını aynıyla tekrar etmekten vazgeçerek Arakanlı Müslümanların sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik haklarını garanti altına alması, Myanmar'da olduğu kadar bölge barışına da olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası camia da üzerine düşeni yapmalıdır."