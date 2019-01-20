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Hollanda'da gençler sabah namazında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen "cemaatle sabah namazı" etkinliğine ülkenin farklı kentlerinden 700 genç katıldı

SCHİEDAM (AA) - Hollanda'da yaklaşık 700 genç, Schiedam kentinde Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi (YİM) camisinde sabah namazında buluştu.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen "cemaatle sabah namazı" etkinliğine ülkenin farklı kentlerinden yaklaşık 700 genç katıldı.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından da gençlere çorba ve kahvaltı ikramında bulunuldu.

NIF Gençlik Başkanı Mustafa Aktalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göbeğinde sanki bir cuma ve bayram namazında toplanılmış gibi ülkenin uzak ve yakın farklı kentlerinden gençlerin sıcak yataklarını terk ederek camiye gelmesinden çok mutlu olduklarını söyledi.

Aktalan, "Rabb'im bizlere bu görüntüyü görmeyi nasip etti. Dinimizi, dilimizi ve kültürümüzü yaşamamız için güzel bir fırsat oldu. Müslüman gençler olarak ileriye yönelik ümitvarız. Bu görüntüde bunun ispatıdır." dedi.

Ev sahibi YİM Gençlik Başkanı Ömer Kıraç da gördüğü tablodan gurur duyduğunu belirterek, "Rabb'im bu sabah namazı buluşmalarını daim eylesin. Biz inanıyoruz ki sabah namazları Allah'ın rahmetini ve bereketini yağdırdığı zamanlardır. Avrupa ve Hollanda'da biz sabah namazına devam ettiğimiz takdirde bu İslam'ın daha fazla ve hızlı yeşereceğinin de işaretidir. Bunu da bugün kısmen hep beraber yaşamış olduk." diye konuştu.

Eindhoven kentinden sabah namazına katılan Yunus Balcı ise sabah namazının özel bir hissi ve duygusu olduğunu ifade ederek, bu kadar gençle sabah namazını beraber kıldıkları için şükrettiğini belirtti.

Oss kentinden gelen Muhammed Yurt da ilk defa böyle bir duygu yaşadığını ifade ederek, çok huzurlu ve güzel bir sabah olduğunu dile getirdi.

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gençler Hollanda Milli Görüş Teşkilatları sabah namazı

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