Hollanda'da genel seçim: Salgın yüzünden üç güne yayılan seçim bugün başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle, ilk kez bu yıl farklı seçim önlemleri uygulanacak. Oy vermek için sandık başına gelen seçmenlere sağlık kontrolü yapılacak. Sağlık personeline verdiği yanıtlarda Covid 19 belirtisi saptanan kişilerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.

Bu, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla siyasi partinin katıldığı seçim olacak. 1922 yılında 53 partinin katıldığı seçimlerin ardından, bu yıl 37 parti yarışıyor. Hollanda'daki 352 belediye ile Karayipler'deki 3 adada bugünden itibaren oy verme işlemi başlıyor.

Sandık başlarında yığılmayı önlemek amacıyla Hollandalı seçmenler bugünden itibaren oy vermeye başlayacak, koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl her zamanki seçimlerin aksine farklı önlemler uygulanacak.

Hollanda'da 150 sandalyeli temsilciler meclisini yenilemek için 13 milyon 200 bin seçmen bugünden itibaren sandık başına gidiyor. 17 Mart'ta yapılması planlanan milletvekili genel seçimleri, koronavirüs salgını nedeniyle 3 güne yayıldı.

Oy verme merkezlerindeki kabinler, masalar ve kalemler düzenli olarak temizlenecek. Bazı belediyeler, seçmenlere, oy kullandıktan sonra eve götürebilecekleri kırmızı kalemler verecek.

Seçmenler, seçim görevlilerine kimliklerini, bir perde ile çevrelenen "öksürük perdesi " arkasından gösterecek.

Araçtan çıkmadan oy

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Enschede gibi bir çok şehirde seçmenler, araba ya da bisikletle girebilecekleri merkezlerde, bulundukları araçlardan çıkmadan oy kullanabilecekler.

Hollanda'da 70 yaş ve üzerindekiler ile yurtdışında yaşayan yaklaşık 2,5 milyon seçmen de mektupla oy kullanacak.

Oy verme merkezleri ve tren istasyonlarının dışında bazı belediyeler, salgın nedeniyle sokağa çıkmak istemeyen seçmenlere, içinde seçim sandıklarının olduğu minibüsler gönderecek.

Wilders'in partisinin ikinci olması bekleniyor

Çocuk bakımı konusundaki çifte vatandaşlara yönelik ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması üzerine istifa eden hükümetin büyük ortağı VVD'nin, seçimlerden 1. parti olarak çıkması bekleniyor.

Kamuoyu yoklamaları, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ikinci parti olmasını öngörüyor.