Hollanda'da "Grand Bazaar" konseri

LAHEY (AA) - Hollanda'da, doğu ve batı enstrümanlarıyla çalınan ezgilerin yer aldığı "Grand Bazaar" (Kapalı Çarşı) adlı konser verildi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Zuiderstrand Tiyatro Salonu tarafından Lahey'deki Yeni Kilise'de organize edilen konsere, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Amsterdam YEE Müdürü Abdullah Altay, Türk Hava Yolları (THY) Hollanda Müdürü Cengiz İnceosman ve çoğunluğu Hollandalı olan 400 müziksever katıldı.

Besteci ve piyanist Selim Doğru yönetimindeki "reART Ensemble" grubunda, Hollandalı kemancı Emma Breedveld, neyzen Sinan Arat, perküsyoncu Alper Kekeç, kontrbasçı Ardashes Agoshian ve ses sanatçıları Aylin Sezer, Ezgi Köroğlu ve Sinan Vural'ın sahne aldığı konser, katılımcıların beğenisini topladı.

Konserde ayrıca, Hollandalı Nico Schippers tarafından yönetilen, farklı etnik kökenli müzisyenlerden oluşan "Jonge Blazers Nederland" (Hollanda Genç Üfleyenler) adlı grup da batı enstrümanlarıyla, mehter takımı tarafından çalınan "Hücum Marşı" gibi Türk müziklerinden eserler sundu.

Konserin sonunda Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserini seyirciler ile birlikte seslendiren sanatçılar, uzun süre ayakta alkışlandı.

