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Hollanda’da havalimanında alarm sesleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 23:21 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda alarm seslerinin duyulmasının ardından uçuşlar iptal edildi.

Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda alarm seslerinin duyulmasının ardından uçuşlar iptal edildi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada şüpheli bir durumun olduğu belirtilirken detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda alarm seslerinin duyulmasının ardından tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi. Hollanda polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli bir durum var ve söyleyebileceğim tek şey bu" ifadelerine yer verildi. Edinilen bilgiye göre, içinde 27 yolcunun bulunduğu bir uçakta kaçırma girişimi olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken operasyon hazırlığı yapıldığı bildirildi.

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