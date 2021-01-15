Hollanda’da hükümet dağıldı

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte liderliğindeki hükümet, çok sayıda vatandaşı maddi sıkıntılara sürükleyen çocuk yardımı skandalı nedeniyle dağıldı. Skandalın sorumluluğunu üstelenen Başbakan Rutte ve kabine üyeleri genel seçimlere 2 ay kala istifa etti.

Rutte, Cuma günü Lahey'de yaptığı açıklamada, binlerce ebeveynin yıllarca "büyük bir adaletsizlik" yaşadığını belirterek, "hukukun üstünlüğü ilkesinin başarısızlığa uğratıldığı ve vatandaşların muktedir bir devlete karşı korunamadığı" özeleştirisinde bulundu.

Binlerce aile haksız yere suçlandı

Hollanda’da binlerce aile, devleti dolandırmak suretiyle haksız yere çocuk parası yardımı almakla suçlanmış ve bu ailelerden o zamana kadar aldıkları yardımları acilen iade etmeleri istenmişti. Bu durum çok sayıda aileyi mağdur etmişti. Ancak durumu inceleyen parlamento komisyonu, ailelere isnat edilen suçlamaların yersiz olduğunu ortaya çıkarmış ve hazırladığı raporda, söz konusu ailelerin, "benzeri görülmemiş adaletsiz bir uygulamayla karşı karşıya kaldıkları" değerlendirmesinde bulunmuştu.