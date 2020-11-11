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Hollanda'da hükümet ortakları AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu koymasını istedi

11.11.2020 15:22 | Son Güncelleme

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört siyasi parti, hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB), Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu koyması çağrısı yapmasına yönelik bir önerge hazırladı. Koalisyon ortakları, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'tan, ambargo konusunda AB nezdinde diplomatik girişimlerde bulunmasını istiyor.

Hollanda'da hükümet ortakları AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu koymasını istedi

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört siyasi parti, hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB), Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu koyması çağrısı yapmasına yönelik bir önerge hazırladı.

Önerge, Hollanda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı oturumda tartışıldı.

Koalisyon ortakları, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'tan, ambargo konusunda AB nezdinde diplomatik girişimlerde bulunmasını istiyor.

Türkiye'ye yönelik ambargo önerisi, hükümet ortakları Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) Demokratlar 66 Partisi (D66) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından gündeme getirildi.

Hükümet ortakları, Türkiye'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş da dahil olmak bölgesindeki birçok çatışmaya "karıştığını" belirtti, talep edilen ambargonun Türkiye'ye yönelik "cezai bir önlem" olduğu belirtildi.

Önergeye ilişkin olarak Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan koalisyon ortağı partilerin temsilcilerine göre Türkiye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle uluslararası hukuku ihlal ediyor.

Hıristiyan Demokrat Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin "haydut bir devlete doğru sürüklenmesine" izin verdiğini öne sürerek, "Bunu yapmak zorunda olmamız kötü ancak NATO müttefikimize silah ambargosu uygulanmasını istiyoruz. Masum sivilleri korumalıyız" açıklamasını yaptı.

Hristiyan Birliği Partisi'ne göre ise Suriye'deki cihatçıları savaşmak için Dağlık Karabağ'a götüren Türkiye, defalarca "çizgiyi aştı".

Türkiye ise tüm bu iddiaları reddediyor.

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