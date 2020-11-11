Hollanda'da hükümet ortakları AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu koymasını istedi

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört siyasi parti, hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB), Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu koyması çağrısı yapmasına yönelik bir önerge hazırladı.

Önerge, Hollanda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı oturumda tartışıldı.

Koalisyon ortakları, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'tan, ambargo konusunda AB nezdinde diplomatik girişimlerde bulunmasını istiyor.

Türkiye'ye yönelik ambargo önerisi, hükümet ortakları Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) Demokratlar 66 Partisi (D66) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından gündeme getirildi.

Hükümet ortakları, Türkiye'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş da dahil olmak bölgesindeki birçok çatışmaya "karıştığını" belirtti, talep edilen ambargonun Türkiye'ye yönelik "cezai bir önlem" olduğu belirtildi.

Önergeye ilişkin olarak Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan koalisyon ortağı partilerin temsilcilerine göre Türkiye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle uluslararası hukuku ihlal ediyor.