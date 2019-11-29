HABER

Hollanda'da iklim değişikliği protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:28 | Son Güncelleme

Hollanda'da iklim değişikliği protestosu

LAHEY (AA) - Hollanda'da, "Uluslararası İklim Eylem Günü" kapsamında gösteri düzenlendi.

Başkent Amsterdam ve Lahey başta olmak üzere, yaklaşık 19 kentte çok sayıda eylemci sokaklara döküldü.

Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için etkin politikalar uygulanması çağrısında bulundu.

Gösterilerde, "Dünya'yı kurtar, B gezegeni yok", "Eyleme geçmek için geç kalma", "İklimi kurtar" ve "Sistemi değiştir iklimi değil" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Profesör evinde ölü bulunduProfesör evinde ölü bulundu
Dün ameliyat olan akademisyen, evinde ölü bulunduDün ameliyat olan akademisyen, evinde ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda iklim değişikliği protesto

En Çok Okunan Haberler

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

Asgari ücrette ilk toplantının saati belli oldu

Asgari ücrette ilk toplantının saati belli oldu

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

Kayıp Çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı

Esrarengiz kayıpta korkunç son! Çiftlik evinde bulundu

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hemzemin geçitte facia! Ölü ve yaralılar var

Hastane karıştı! Masanın üstüne çıkıp doktoru tekmeledi

Hastane karıştı! Masanın üstüne çıkıp doktoru tekmeledi

Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.