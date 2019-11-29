Hollanda'da iklim değişikliği protestosu

LAHEY (AA) - Hollanda'da, "Uluslararası İklim Eylem Günü" kapsamında gösteri düzenlendi.

Başkent Amsterdam ve Lahey başta olmak üzere, yaklaşık 19 kentte çok sayıda eylemci sokaklara döküldü.

Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için etkin politikalar uygulanması çağrısında bulundu.

Gösterilerde, "Dünya'yı kurtar, B gezegeni yok", "Eyleme geçmek için geç kalma", "İklimi kurtar" ve "Sistemi değiştir iklimi değil" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

