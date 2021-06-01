Hollanda’da insanlık dışı koşullarda çalıştırılan Romen göçmenler polis tarafından kurtarıldı

Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinde bir çiftlikte, "insanlık dışı, korkunç ve tehlikeli koşullar altında yaşayan ve çalışan 50'den fazla Romanyalı göçmen işçi, resmi makamlar tarafından kurtarıldı.

Hollanda medyasına göre olay, belediye, yabancılar polisi ve çalışma müfettişliğinin geçen hafta sonu ortaklaşa gerçekleştirdiği inceleme sırasında ortaya çıkarıldı.

Maasgouw ilçesi yakınlarındaki çiftlikte yapılan incelemede, küçük bir odada onlarca işçinin "balık istifi" vaziyette yaşadığı belirlendi. İşçilerin yaşadığı alanda hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı çiftikte, işçi yatakhanelerinde pencere ve kaçış yollarının barikatlarla kapatıldığı ortaya çıktı.

Müfettişlere göre, yangın dedektörü ve söndürücü bulunmayan yatakhanelerde, her yerde gaz şişeleri ve gaz brülörleri vardı. Mutfak olarak kullanılan bölüm pislik içindeydi.

'Zaman zaman dövülüyorlardı'

Maasgouw Belediye Başkanı Stef Strous, korkunç koşullar altında yaşayan işçilerin "ürkek bir izlenim verdiğini" ve bazı işçilerin, tercüman aracılığıyla, zaman zaman dövüldüklerini söylediklerini belirtti.