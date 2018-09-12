Hollanda'da ırkçı partinin İslam karşıtı reklam filmine tepki

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren reklam filmi tepki çekti. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin “Hollanda'yı İslam'dan arındır” ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde, "Afrika'dan demografik bir tsunami bize doğru geliyor. AB mültecileri üye ülkelere paylaştırmak istiyor. Biz istemiyoruz. Onları geri gönderin. Sınırların kapanması lazım. Bunu yapmazsak kolonize edileceğiz ve İslamlaşacağız. Daha çok İslam, hoşgörüsüzlük, baskı ve teröre sebep oluyor. Onun için PVV 'dur' diyor. Sınırlar kapansın. Ve Hollanda İslam’dan arındırılsın. Hollanda bizim." ifadelerine yer verildi. Hollandalılar, 1940 yılında yapılan "Ebedi Yahudi" adlı Nazi propaganda filmine benzettikleri PVV'nin İslam'a yönelik olumsuz ifadeler içeren reklam filmine tepki gösterdi. İnsan hakları aktivisti Oscar Benjamin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wilders'in bu tarz filmlerinin amacının sadece korku ve nefreti yaymak olduğunu söyledi.

Wilders'in filmlerini İkinci Dünya Savaşı öncesi Yahudilere karşı yapılan propaganda filmlerine benzeten Benjamin, "Aradaki benzerlikler göz ardı edilemez. Eski filmlerde Yahudiler tehlikeli gösteriliyordu. Şimdi ise Afrikalılar ve Müslümanlar tehlikeli gösteriliyor. Bu açıkça ifade etmeden, ırksal üstünlüğü ilan etmekten başka bir şey değil." dedi. Benjamin, Wilders'in Müslümanlara karşı antisemitizmi kullandığını ve bu sebeple Yahudileri de tehlikeye soktuğunu belirterek, Endonezya asıllı olan Wilders eski Hollanda kolonilerindeki Hollandalılara yönelik eleştirilerinde temkinli davranıyor. Bu yüzden insanları Müslümanlara ve Afrikalılara karşı kışkırtıyor. Müslümanlardan sonra sıra kim bilir kime gelecek. Onunla aynı fikirde olmayan Yahudilere mi ya da Antilyanlara ve Surinamlılara mı?" ifadelerini kullandı. Haham Lody van de Kamp da Wilders'in Hollanda'da ödevini iyi yaptığını ifade ederek, "Wilders'in bu kopya çalışması ile kimsenin Nazi Almanyası'nın Yahudilere karşı ideolojisi ile Wilders'in Müslümanlara karşı ideolojisi arasında benzetme yapmasına gerek kalmadı. Wilders bu film ile kendisi zaten bunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.