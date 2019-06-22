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Hollanda'da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

Hollanda'da cami yakınında izinsiz gösteri yapan ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı - Polis, yanlışlıkla gözaltına aldığı Hollanda Ulusal Haber Ajansı muhabiri ve eşinden özür diledi

EİNDHOVEN (AA) - Hollanda'nın Eindhoven kentinde Faslıların gittiği El Furkan Camisi yakınında izinsiz gösteri yapan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri gözaltına alındı.

Hollanda polisince yapılan yazılı açıklamada, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA üyelerinin El Furkan Camisi yakınında gösteri yaptığı belirtildi. PEGIDA üyelerinin caminin önünde veya yakınında gösteri yapmasının yasak olduğu ifade edilen açıklamada, eylemcilerin uyarıya rağmen gösteriye devam etmesi nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, eylemci zannedilerek yanlışlıkla gözaltına alınan Hollanda Ulusal Haber Ajansı (ANP) muhabiri ve eşinin ise kimliklerinin belli olması üzerine serbest bırakıldığı ve kendilerinden özür dilendiği vurgulandı.

PEGIDA lideri Edwin Wagensveld, geçen hafta aynı cami önünde izinsiz İslam karşıtı afiş dağıtması nedeniyle semt sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaşmış ve polise sığınmıştı. Wagensveld, bulunduğu yerden uzaklaştırılmıştı.

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, geçen salı PEGIDA'nın cami önünde yapmak istediği birden fazla gösteri başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetmiş, farklı bir günde şehir merkezindeki Stadhuis Meydanı'nda eylem yapmasına izin vermişti.

PEGIDA hareketinin aynı cami önünde ramazan ayında yapmak istediği gösteri nedeniyle arbede çıkmıştı.

Ramazanın ilk günü de yine aynı cami önünde gösteri yapmak isteyen PEGIDA hareketi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle gösteri yapmaktan vazgeçmişti.

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