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Hollanda'da 'ırkçı' tatlı ismi değiştirildi, aşırı sağcı lider Wilders boykot çağrısı yaptı

15.04.2020 01:38 | Son Güncelleme

Ülkenin en eski mağaza zincirlerinden Hema, fırın bölümündeki vazgeçilmez geleneksel tatlılarından "Moorkop"un adını, "moor" kelimesinin günümüzde "zenci" kelimesiyle en anlamlı kullanılması nedeniyle değiştirme kararı aldı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders taraftarlarına Hema'nın boykot edilmesi çağrısında bulundu. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da 'ırkçı' tatlı ismi değiştirildi, aşırı sağcı lider Wilders boykot çağrısı yaptı

Hollanda'nın en eski mağaza zincirlerinden Hema, fırın bölümündeki vazgeçilme geleneksel tatlılarından olan "Moorkop"un adını, ayrımcılık çağrıştırdığı gerekçesiyle değiştirme kararı aldı.

Çünkü tatlı, adını Kuzey Afrika kökenli eski bir Müslüman topluluk olan ve geçmişte Endülüs medeniyetini kuran Morolar'dan alıyor. Sözcük günümüzde "zenci" kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılıyor.

Bu karar, Hollandalı aşırı sağcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, taraftarlarına Hema'nın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Karar önce Monster kasabasındaki bir pasta fırını tarafından alındı. My Cakes adlı fırın, "Moorkop" tatlısını bundan sonra "Roomkop" (Krema kafa) adıyla satacağını duyurdu.

Fırıncı Jurgen Verwoerd, Omroep West kanalına yaptığı açıklamada, modern zamanlarda "zenci" sözcüğüyle eş anlamlı hale gelen "Moorkop" kelimesinin birçok müşterisini rahatsız ettiğini söyledi.

Hollandalı fırıncı, bazı müşterilerinden gelen ve bu rahatsızlığı dile getiren elektronik posta mesajları üzerine isim değişikliği kararı aldıklarını belirtti.

Bu haberin ardından, Hollanda'nın en yaygın ve köklü mağaza zincirlerinden bir olan Hema'nın sözcüsü de, 30 Mart'tan itibaren artık Moorkop ismini kullanmayacaklarını açıkladı.

Sözcü, içi krema dolu ve üzeri çikolata kaplı olan ve tepesine de krema sıkılan tatlıya, "Chocoladebol" (çikolata topu) adını vereceklerini ve ürünün aynı kalacağını söyledi.

Şirketin, değişiklik kararını bir süre önce gündem aldığını belirten Hema sözcüsü, "Moorkop" kelimesinin, bugüne ait olmadığını vurguladı.

Kasabadaki fırını aşırı sağcılar bastı

Haberin medyaya yansıması üzerine aşırı sağcı kesim harakete geçti. Monster kasabasındaki My Cakes adlı fırın, yüzlerce aşırı sağcının akınına uğradı.

Hem sosyal medya aracılığıyla hem de yüz yüze, fırın çalışanlarının isim değişikliği kararından vazgeçmesi gerektiği, tehdit içerikli bir dille anlatıldı.

Öfkeli yüzlerce kişinin hücumu üzerine iş yeri polis başvurdu. Fırının sahipleri, çalışanlarının güvende olmadığı gerekçesiyle işyerini 1 günlüğüne kapatmak zorunda kaldı.

İsim değişikliği kararına karşı yapılan protestolara öncülük eden aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Geert Wilders Twitter hesabında, "Onun adı Moorkop ve öyle kalacak" mesajını sabitledi.

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1225462561925189634

Aşırı sağcı lider, takipçilerine Hema mağazalarını boykot etmeye çağırdı. #Moorkop etiketi de Hollandalı Twitter kullanıcıları arasında en çok paylaşılan konular arasında yer aldı.

Hollanda Fırın ve Pastacılar Derneği (NBOV) ise moorkop adını değiştirip değiştirmemenin, fırıncıların kendi inisiyatifinde olduğunu açıkladı.

Hollanda'da benzer bir tartışma geçtiğimiz yıllarda "Zenci öpücüğü" anlamımdaki "Negerzoen" adlı çikolatalı tatlı tatlı ile gündeme gelmişti. Ayrımcılık gerekçesiyle, çikolata kaplı marsmallowa, "çikolata öpücüğü" verilmesine aşırı sağcı kesim yoğun tepki göstermişti.

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