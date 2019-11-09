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Hollanda'da ırkçılık karşıtı kongre, bir grup tarafından basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 02:34 | Son Güncelleme

Hollanda'da ırkçılık karşıtı kongre, bir grup tarafından basıldı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da düzenlenen ırkçılık karşıtı ulusal kongre, yaklaşık 40 kişi tarafından basıldı.

Lahey kentinde Kick Out Kara Peter (KOZP) Hareketince cuma akşamı, her yıl Noel Baba'nın yardımcılarını temsili olarak canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasının (Kara Peter) siyahilere yönelik ırkçılık unsuru taşımasıyla ilgili kongre düzenlendi.

KOZP hareketinden Mitchell Esajas sosyal medyadan, Kara Peter taraftarlarının havai fişeklerle kongrenin bulunduğu binaya girmeye çalıştıkları yazısı ile binanın giriş kapısının ve arabasının arka camlarının kırıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Kara Peter taraftarları ve "holiganların" kendilerini yıldırmak ve korkutmak istediğini belirten Esajas, "Ben korkmuyorum fakat Hollanda'nın buna nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Siyasetçiler ve orta yolu izleyenler sessiz mi kalacak yoksa artık bir eyleme mi geçecek." ifadesini kullandı.

Esajas, yaklaşık 40 kişi tarafından düzenlenen baskın sırasında kongrede bulunanların çok korktuğunu, fakat kimsenin yaralanmadığı kaydetti.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

KOZP Hareketi 16 ve 17 Kasım'da, ülkede bazı kentlerde düzenlenen festivallerde, Noel Baba'nın yardımcılarını temsili olarak canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasını, siyahilere yönelik ırkçılık unsuru taşıdığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenleyecek.

- Irkçılık iddiası

Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarının yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, son yıllarda ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışmalara neden oluyor.

Hollanda Halk Kültür Merkezi tarafından, "korunması gereken bayramlar" listesine dahil edilen Noel Baba'nın gelişi, 1964 yılından bu yana törenlerle kutlanıyor.

Her yıl farklı bir şehirde törenlerle karşılanan temsili Aziz Nikola ve yardımcıları, 5 Aralık'a kadar birçok yeri gezerek, çocuklara hediyeler dağıtıyor. Hollanda'da 5 Aralık'ta Noel Bayramı kutlanıyor.

Noel Baba festivallerinin başlaması ile ülkede ırkçılık tartışmaları da alevleniyor. Azizin temsili olarak yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasına karşı çıkan ve bunu "ırkçılık ve ayrımcılık" olarak değerlendiren insan hakları örgütleri, her yıl protesto gösterileri düzenliyor.

Bazı kentlerde ise ırkçılık tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla azizin yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımı üzerinden, bu kişilerin yüzlerinin sadece bir bölümü siyaha boyanıyor.

İnsan hakları örgütleri daha önce konuyu ulusal ve uluslararası yargıya da taşımıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yanı sıra Amsterdam Mahkemesinin kararlarında, Noel Baba'nın yardımcılarının siyahi olarak tasvir edilmesinin ırkçılık barındırdığına hükmedilmişti.

Hollandalı yetkililer ise söz konusu etkinliğin, sıradan bir çocuk bayramı olduğu görüşünü savunuyor.

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baskın Hollanda ırkçılık karşıtı Kara Peter Kongre Noel Baba

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