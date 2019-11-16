Hollanda'da ırkçılık karşıtı protesto

LAHEY (AA) - Hollanda'nın farklı kentlerinde ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.

Hristiyan dünyasında önemli bir din adamı olarak kabul edilen ve zamanla "Noel Baba" olarak tanınan Aziz Nikola'nın "Hollanda'ya gelişini kutlamak" üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarını canlandıranların yüzlerini tamamen siyaha boyaması, ırkçılık unsuru taşıdığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto edildi.

Lahey kentindeki gösteride Koekamp Meydanı'nda toplanan eylemciler, "Irkçılığı durdur", "Kara Peter ırkçılık" ve "Siyah yüz, çocuk şenliği değil" yazılı dövizler taşıdı, "Kara Peter dışarı" ve "Daha fazla siyah yüz istemiyoruz" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda eylemler sayesinde bazı belediyelerin Noel Baba'nın yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımıyla yüzlerinin sadece bir bölümünü siyaha boyaması ve Kara Peter olarak adlandırılmaması kararı aldığı hatırlatıldı.

"Kara Peter" ile mücadelenin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekilen konuşmalarda, tüm ülkede bu farkındalık oluşana kadar eylemlere devam edileceği vurgulandı.