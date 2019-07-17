ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yapılan bir araştırma, işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere yaptığı ayrımcılığın hala devam ettiğini ortaya koyarak bunun çözümünün hükümet ve işverende olduğu sonucuna vardı.

Amsterdam (UvA) ve Utrecht (UU) üniversitelerince yapılan araştırmada, ülkede farklı branşlardaki firmalara, uydurulmuş göçmen kökenli isimlerle toplam 4 bin iş başvurusu yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, yabancı kökenlilerin işverenler tarafından iş görüşmesine çağrılma şansının Hollandalılara oranla yüzde 30 daha az olduğu, Türk, Faslı ve Hollanda Antilleri kökenlilere yapılan ayrımcılığın ise çok yüksek olduğu ifade edildi.

Batılı göçmen kökenlilerin iş görüşmesine çağrılma şansının ise Batılı olmayan göçmen kökenlilere göre yüzde 20 daha fazla olduğu, bu alanda en çok ayrımcılığın Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika kökenlilere yapıldığına işaret edildi.

Özgeçmişe eklenen diploma notları veya belirli becerilerin vurgulanması gibi fazladan bilgilerin ayrımcılığa çözüm olmadığına dikkat çekildi.