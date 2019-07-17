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Hollanda'da "iş başvurularında yabancılara ayrımcılık" hala çözülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:29 | Son Güncelleme

Ülkede yapılan araştırmaya göre, yabancı kökenlilerin işverenler tarafından iş görüşmesine çağrılma şansı Hollandalı olanlara oranla yüzde 30 daha az - İşverenler tarafından iş başvurularında en fazla Türk, Faslı ve Hollanda Antilleri kökenlilere ayrımcılık yapılıyor

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yapılan bir araştırma, işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere yaptığı ayrımcılığın hala devam ettiğini ortaya koyarak bunun çözümünün hükümet ve işverende olduğu sonucuna vardı.

Amsterdam (UvA) ve Utrecht (UU) üniversitelerince yapılan araştırmada, ülkede farklı branşlardaki firmalara, uydurulmuş göçmen kökenli isimlerle toplam 4 bin iş başvurusu yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, yabancı kökenlilerin işverenler tarafından iş görüşmesine çağrılma şansının Hollandalılara oranla yüzde 30 daha az olduğu, Türk, Faslı ve Hollanda Antilleri kökenlilere yapılan ayrımcılığın ise çok yüksek olduğu ifade edildi.

Batılı göçmen kökenlilerin iş görüşmesine çağrılma şansının ise Batılı olmayan göçmen kökenlilere göre yüzde 20 daha fazla olduğu, bu alanda en çok ayrımcılığın Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika kökenlilere yapıldığına işaret edildi.

Özgeçmişe eklenen diploma notları veya belirli becerilerin vurgulanması gibi fazladan bilgilerin ayrımcılığa çözüm olmadığına dikkat çekildi.

Bu yüzden iş başvurusunda bulunan kişinin ayrımcılığı önlemek için çok fazla bir şey yapamayacağı, bunun çözümünün hükümette ve işverenlerde olduğuna vurgu yapıldı.

Araştırma kapsamında, ülkede farklı branşlardaki firmalara içeriği birebir aynı olan iş başvurusu mektubu ve özgeçmiş gönderildi.

İş başvurusu için uydurulan kişilerin yaşlarının 23 ile 25 yaş arası olarak belirlendiği araştırmada, bunların 35 farklı etnik kökene sahip kişilerden oluştuğu, hepsinin eğitim seviyesinin yüksek olduğu ve Hollanda kimliğine sahip oldukları aktarıldı.

Ülkede geçen yıl internet üzerinden özgeçmiş şablonları ve iş başvuru örnekleri sunan CVSter adlı kurumun yaptığı araştırma, farklı branşlardaki 120 firmaya, uydurulmuş isimlerle 480 başvuru e-postası gönderilmesi sonucunda işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığını ortaya koymuştu.

Devlet Kamu Televizyonu NOS ise geçen yıl ocak ayında yayınlanan Radar isimli programda, ülkedeki istihdam bürolarının yarısının, işverenin isteği üzerine Türk, Fas ve Surinamlıları istihdam için saf dışı bırakmayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma ayrımcılık Hollanda işveren

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