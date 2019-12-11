Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrenci sayısı 10 yılda yüzde 61 arttı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da İslami ilkokullardaki öğrencisi sayısı 10 yılda yüzde 61 artış gösterdi.

De Volkskrant gazetesi, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına (OCW) bağlı Eğitim Hizmet Departmanı'ndan (DUO) 2008-2018 yılları arasında okullarda öğrenci sayısı ile ilgili bilgi talebinde bulundu.

Gazetenin edindiği bilgilere göre, ülkede söz konusu yıllar arasında İslami ilkokullara kaydolanların sayısı yüzde 61 artış gösterdi.

İslami okulların 2008'de 9 bin 324 olan öğrenci sayısı, 2018'de 15 bin 78'e çıktı.

- Hollanda'da 5 yıldır en başarılı olanlar İslami okullar

Televizyon kanalı RTL tarafından her yıl yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ise Hollanda'daki İslami okullar, ilkokul son sınıf öğrencilerini kapsayan ve bütün okullar tarafından yapılan seviye tespit sınavında 5 yıldır en başarılı okullar arasında yer alıyor.

İslami Okullar Federasyonu (İSBO) Başkanı Gökhan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını okutmak için kimliği, kaliteyi ve neticeyi tek bir çatı altında arayan ailelerin, bilinçli şekilde İslami okulları seçtiklerini söyledi.