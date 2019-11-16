Hollanda'da İsrail protestosu

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Filistin Evi Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail'in düzenlendiği saldırı sonucunda Gazze'deki durumu gösteren pankartlar açarak, "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" sloganları attı.

- İsrail taraftarlarından provokasyon

Gösteride, İsrail bayrağı açan bir grup İsrail taraftarı da Filistin'e destek veren göstericileri kışkırtmaya çalıştı.

Filistin taraftarlarına saldırı, hakaret ve buna benzer sebeplerden birçok kez gözaltına alınan Hollanda'da yaşayan eski bir İsrail askeri ve yanında bulunan iki kişinin sürekli gösteri alanına yaklaşması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Sevarke ailesinin 5'i çocuk 2'si kadın toplam 8 ferdi de bulunuyor.

